Darende'de Kaybolan Kadın Ölü Bulundu

25.11.2025 20:49
74 yaşındaki Zeynep Turgut'un cenazesi, Donarak hayatını kaybettiği bölgede bulundu.

Malatya'nın Darende ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu.

YAŞLI KADIN, GECE KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi Mürsel Pınarı mevkiinde yaşayan 75 yaşındaki Zeynep Turgut'tan gece saatlerinden bu yana haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DONARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede arama çalışmalarını sürdürürken, yapılan çalışmalarda yaşlı kadın bölgeye 1,5 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri Turgut'un donarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Zeynep Turgut'un cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

