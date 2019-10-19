Darende'de Muhtarlar Günü kutlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende Darende Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çelik, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Milli iradenin birer temsilcisi olduklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtar kardeşlerimizin son derece önemli bir makamda bulunmaktadır. Vatandaşla devlet arasında köprü olduğumuzun bilince olarak bir anlamda mahalle sakinleriyle devlet arasında aracı rol üstlenmekteyiz. Öte yandan çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğimize inanarak 24 saat mahallemize ve devletimize hizmet ettiğimiz için onur duyuyoruz."

Törene Belediye Başkanı İsa Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı.