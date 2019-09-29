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Darende doğal gaza kavuştu

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesine doğal gaz verilmeye başlandı.

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Malatya'nın Darende ilçesine doğal gaz verilmeye başlandı.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Hacı Hasan Akyol Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, doğal gazın bir medeniyet olduğunu belirtti.

Özkan, "Doğal gazın verilmesiyle birlikte ilçemiz kış aylarından itibaren temiz bir havaya kavuşacak. Vatandaşlarımız artık daha sağlıklı ve ekonomik ısı kaynağıyla tanışarak modern dünyanın nimetlerinden çok kolay bir şekilde faydalanacak. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım AŞ Şirket Müdürü Güngör Ateş ise doğal gazın ekonomik anlamda ilçeye büyük bir faydası olacağını anlatarak, "Doğal gazın çevreye olduğu kadar ekonomik anlamda da günlük kullanılmada çok ciddi faydası var. Diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında, ocak Hasan Akyol Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, doğal gazla ilçenin temiz bir havaya kavuşacağını belirtti.ve banyoda tüpe göre 5 kat daha ucuz olacak. Isınmada ise ithal kömürle karşılaştırıldığında 2 kat daha ucuz oluyor. Doğal gaz ayrıca en güvenilir enerji kaynağıdır." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ilçeye doğal gaz verildi.

Törene belediye encümenleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrasında Başkan Özkan ve Ateş, doğal gaz kullanılmaya başlayan bir eve konuk olarak kahve içti.

İsa Özkan, Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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