Dargeçit'te elektrik sorununun çözümü için trafo merkezi kuruluyor - Son Dakika

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yaşanan elektrik sorununun çözümü için alternatif hat ve trafo merkezi kurulacağı belirtildi.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, yaptığı açıklamada, sık sık yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili gelen şikayetler üzerine girişimde bulunduklarını söyledi.

Her alanda halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"İlçemiz ve ilçe sakinlerimizin sorunlarını çözmek, ilçemizi daha güzel bir yer haline getirmek için her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımız sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını bize iletti. Biz de konuyu gerekli mercilere ilettik. İlçemizde alternatif hat ve trafo merkezi kurulması için çalışmalar başladı. Desteğini bizden esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e, Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan'a, Mardin Milletvekillerimiz Cengiz Demirkaya ve Şeyhmus Dinçel'e teşekkürlerimi sunuyorum."