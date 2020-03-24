Dargeçit'te koronavirüse karşı tedbirler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dargeçit'te koronavirüse karşı tedbirler - Son Dakika

Dargeçit'te koronavirüse karşı tedbirler

6 saat önce

Dargeçit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Dargeçit'te koronavirüse karşı tedbirler, System.String[]

Dargeçit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ekiplerinin yaklaşık 10 vatandaşın maaşını PTT'den alarak kendilerine teslim ettiklerini söyledi.

Aksoy, şöyle konuştu:

"Hafta içi saat 16.00'e kadar 0482 381 2253 numaralı Dargeçit Beyaz Masa telefonu arayarak talep etmeleri halinde, ekiplerimiz tarafından maaşları evlerinde kendilerine teslim edilecektir. Aynı zamanda ekiplerimiz yaşlılarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaları içinde gerekli emirleri verdik. Yaşlılarımız ihtiyaç duydukları her konuda belirlemiş olduğumuz numaraları aramaları halinde tüm isteklerini yerine getirmeye çalışacağız."

Dargeçit Beyaz Masa'yı arayan 65 yaşındaki Şefik Demirtaş'ın maaşı zabıta ekiplerince çekildi. Ekipler, Bahçebaşı Mahallesinde oturan Demirtaş'a imza karşılığında maaşını teslim etti.

Demirtaş, ekiplere teşekkür ederek, uygulanan tedbirlerden memnun olduğunu belirtti.

Mehmet Cüneyt Aksoy, Dargeçit, Zabıta, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:16 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı "Aklıma dükkan geliyor, dostlar arkadaşlar geliyor, evde duramıyorum" Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
'Ciğerlerimde cam var gibi' diyerek feryat eden koronalı hastadan iyi haber! 'Ciğerlerimde cam var gibi' diyerek feryat eden koronalı hastadan iyi haber!         
16:11
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:55:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dargeçit'te koronavirüse karşı tedbirler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]