Dargeçit'te koronavirüse karşı tedbirler - Son Dakika

Dargeçit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ekiplerinin yaklaşık 10 vatandaşın maaşını PTT'den alarak kendilerine teslim ettiklerini söyledi.

Aksoy, şöyle konuştu:

"Hafta içi saat 16.00'e kadar 0482 381 2253 numaralı Dargeçit Beyaz Masa telefonu arayarak talep etmeleri halinde, ekiplerimiz tarafından maaşları evlerinde kendilerine teslim edilecektir. Aynı zamanda ekiplerimiz yaşlılarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaları içinde gerekli emirleri verdik. Yaşlılarımız ihtiyaç duydukları her konuda belirlemiş olduğumuz numaraları aramaları halinde tüm isteklerini yerine getirmeye çalışacağız."

Dargeçit Beyaz Masa'yı arayan 65 yaşındaki Şefik Demirtaş'ın maaşı zabıta ekiplerince çekildi. Ekipler, Bahçebaşı Mahallesinde oturan Demirtaş'a imza karşılığında maaşını teslim etti.

Demirtaş, ekiplere teşekkür ederek, uygulanan tedbirlerden memnun olduğunu belirtti.