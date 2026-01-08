Darıca'da Fırtına Nedeniyle 5 Okulda Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
Darıca'da Fırtına Nedeniyle 5 Okulda Eğitime Ara Verildi

08.01.2026 23:18
Kocaeli Darıca'da etkili fırtına sonrası 5 okulda yarın eğitime ara verileceği açıklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan fırtınada hasar gören 5 okulda yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede bugün etki olan fırtınada hasar gören okullarda eğitim ve öğretimin devam etmesinde sakınca görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mehmet Akif Ortaokulu'nda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Valilikten sahte hesap uyarısı

Kocaeli Valiliği, asılsız hesaplardan yapılan duyurulara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek kentte yarın okulların tatil edildiği yönünde, Kocaeli Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılmış izlenimi verilen ve sosyal medya ile WhatsApp gruplarında paylaşılan "hava muhalefeti basın duyurusu" başlıklı metnin asılsız olduğu belirtildi.

Vatandaşlar tarafından asılsız hesaplardan yapılan duyurulara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kocaeli Valiliğince yapılan basın duyuruları, Kocaeli Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

