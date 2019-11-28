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Darıca'da Kariyer Günleri Hikmet Yaşar ile devam ediyor

6 saat önce

Darıca Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış ve başarılı kişileri "Kariyer Günleri" adlı söyleşi programı ile Darıcalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Darıca'da Kariyer Günleri Hikmet Yaşar ile devam ediyor, System.String[]

Darıca Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış ve başarılı kişileri "Kariyer Günleri" adlı söyleşi programı ile Darıcalılarla buluşturmaya devam ediyor.


Her ay Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde geçekleşen Kariyer Günleri buluşmasının bu ayki konuğu ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski Başhekimi Dr. Hikmet Yaşar olacak. Darıca'nın sevilen ve başarılı isimlerinden Dr. Hikmet Yaşar, 28 Kasım Perşembe günü saat 11.00'da gerçekleşecek söyleşi programında mesleki tecrübelerini Darıcalılarla paylaşacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinliklerin devam edeceğini belirterek Darıcalıları söyleşi programına davet etti. - KOCAELİ

Adnan Menderes, Hikmet Yaşar, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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