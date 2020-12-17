Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede - Son Dakika

Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede

17.12.2020 12:09
Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi, herkes dilediği zaman kitap okuyabilsin diye dijital kütüphane uygulamasını hayata geçirdi.

KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi, herkes dilediği zaman kitap okuyabilsin diye dijital kütüphane uygulamasını hayata geçirdi. 'Darıca Okuyor' uygulaması sayesinde yaklaşık 30 bin kitaba ulaşılabilecek.

Darıca Belediyesi, kitapseverler için yeni bir uygulamaya imza attı. Herkesin istediği zaman, istediği kitabı okuyabilmesi için dijital kütüphane uygulaması başlattı. Kitapseverler cep telefonları ya da tabletlere indirdikleri uygulama sayesinde yaklaşık 30 bin kitaba ulaşabilecek. Dijital kütüphane ile kitapseverler istedikleri kitabı okuma şansı bulacak.

Projeyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Eğitim ve okuma yaşam boyu süren bir alandır. Biz de Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman diledikleri her yerde bir tıkla okumalarına katkı sağlamak amacıyla 'Darıca Okuyor' uygulamasıyla dijital kütüphane projemizi hayata geçirdik. Darıcalı vatandaşlarımız artık bu uygulama ile hızlı ve kolay bir şekilde diledikleri zaman, diledikleri yerde kitap okuyup, bilgiye ulaşabilecek" diye konuştu.28 KATEGORİDE YAKLAŞIK 30 BİN KİTAP

Darıca Okuyor uygulaması ile okuyucular, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere 28 konu başlığı altında yaklaşık 30 bin kitaba istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekler. Kitapseverler ayrıca uygulama aracılığıyla kendilerine kitaplık oluşturabilecekler. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla eğitim videolarının da yer alacağı uygulamada diyetisyen ve aile danışmanlığı gibi alanlarda da eğitici ve bilgilendirici videolar yer alacak.


Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede
Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede
Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede
Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede

Darıca, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz 5 gündür üst üste düşen dolar 7,76'dan işlem görüyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı Feci ölüm! 3 çocuk babası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş
Seren Serengil, canlı yayında kendisine Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti         
12:02
Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı         
11:37
Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi         
11:11
İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor         
10:54
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Koronavirüs nedeniyle bu yıl hindi satışları düştü Koronavirüs nedeniyle bu yıl hindi satışları düştü         
09:43
Öterken bayılan Denizli horozu için 25 bin lira değerinde otomobil teklif edildi Öterken bayılan Denizli horozu için 25 bin lira değerinde otomobil teklif edildi         
08:46
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor         
07:53
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 12:19:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei