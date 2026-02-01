Darülaceze, BM'de İyi Uygulama Örneği Olarak Sunulacak - Son Dakika
Darülaceze, BM'de İyi Uygulama Örneği Olarak Sunulacak

01.02.2026 13:45
Darülaceze, BM'de 130. yılına özel etkinlikte uluslararası paydaşlarla uzun dönem bakım uygulamalarını paylaşacak.

Darülaceze'nin, "iyi uygulama" örneği olarak sunulacağı Birleşmiş Milletler (BM) yan etkinliği, yarın BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Darülaceze'den yapılan açıklamaya göre, kurumun kapsayıcı uzun dönem bakım yaklaşımı, 2 Şubat'ta BM Genel Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek yan etkinlikte uluslararası paydaşlarla buluşacak.

BM Sosyal Kalkınma Komisyonunun 64. Oturumu kapsamında gerçekleştirilecek yan etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın himayesinde düzenlenecek.

Darülaceze'nin kuruluşunun 130. yılına denk gelen etkinliğin, kurumun uzun dönem bakım alanındaki birikiminin yalnızca Türkiye'de değil uluslararası ölçekte de görünürlük kazanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

"Sosyal Dayanışma ile Sürdürülen Kapsayıcı Bir Uzun Dönem Bakım Sisteminin İnşası: 130 Yıllık Şefkat Yuvası Darülaceze'nin İyi Uygulama Örneği" başlıklı yan etkinlikte, yaşlanan toplumlarda uzun dönem bakım sistemlerinin eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalarla güçlendirilmesi ele alınacak.

Etkinlikte, kapsayıcı uzun dönem bakımın sosyal adalet ve sosyal kalkınma açısından önemi, Türkiye'nin 130 yıllık şefkat ve sosyal dayanışma geleneğini temsil eden Darülaceze'nin ayrım gözetmeyen ve evrensel erişim temelli hizmet modeli ile kamu kurumları, sivil toplum ve toplum temelli yapıların işbirliğiyle dayanıklı bakım ekosistemleri oluşturma yaklaşımları, uluslararası düzeyde değerlendirilecek.

Yan etkinliğin açılış konuşmasını, BM Genel Sekreter Yardımcısı Diene Keita yapacak.

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan ile Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

BM çatısı altında sosyal politika alanında düzenlenecek etkinliğe yaşlılık çalışmaları, bakım ekonomisi ve sosyal kalkınma alanlarında çok sayıda uzmanın katılması bekleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, Darülaceze'nin 1895'ten bu yana din, dil ve etnik köken ayrımı gözetmeden on binlerce insana hizmet sunduğunu belirtti.

İslam, "Birleşmiş Milletler'de bu birikimi 'kapsayıcı uzun dönem bakım' perspektifiyle paylaşarak daha adil, erişilebilir ve sürdürülebilir bakım sistemleri için küresel çapta bir iyi uygulama örneği sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Darülaceze, Güncel, Son Dakika

