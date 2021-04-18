Salon: TOFAŞ
Hakemler: Erşan Kartal, Semih Vural, Polat Parlak
TOFAŞ: Zubcic 21, Berkan Durmaz 13, Berk Uğurlu 9, Simmons 13, Phillip 14, Purcell 19, Christon 5, Alihan Demir, Muhsin Yaşar 7
Darüşşafaka Tekfen: Magette 5, Berk Demir 2, Andrews 21, Gulley 6, Jerrett 18, Erkan Veyseloğlu 4, Eray Akyüz 6, Luther 14, Doğuş Özdemiroğlu 1, Emircan Koşut, Troy Selim Şav 10, Sinan Güler 2
1. Periyot: 27-20
Devre: 50-48
3. Periyot: 81-61
Beş faulle çıkanlar: 26.11 Berk Demir, 30.13 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)
Diskalifiye: 16.05 Christon (TOFAŞ)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, Darüşşafaka Tekfen'i 101-89 mağlup etti.
Kaynak: AA
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