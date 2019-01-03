Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, İspanya Deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen, İspanya Deplasmanında

1 saat önce

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında yarın İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'ya konuk olacak.

Darüşşafaka Tekfen, İspanya Deplasmanında, System.String[]
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında yarın İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'ya konuk olacak.

Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Organizasyonda normal sezonun ilk yarısında oynadığı 15 müsabakanın 2'sini kazanabilen Darüşşafaka Tekfen, 16. ve son sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılar, bu galibiyetlerini Buducnost VOLI ve Olympiakos karşısında aldı. Yaptığı maçların 8'ini kazanıp, 7'sini yitiren Barcelona Lassa ise averajla 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan mücadeleyi Barcelona Lassa 79-71 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:31 Kaynak: AA

Lassa, Barcelona, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Joel Embiid'in 42 Sayı Attığı Maçta Philadelphia, Phoenix'i 132-127 Yendi Fenerbahçe, Emre Mor'un Transferi İçin Resmi Teklifte Bulundu

Çin'de Oynayan Eski Beşiktaşlı Tosic, Dönüş Hazırlığı Yapıyor İtalyan Ekibi Lazio, Eljif Elmas İçin 15 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:32:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, İspanya Deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]