DHA YURTBÜLTNEİ-13 - Son Dakika

Uyuşturucu baronu olduğu ileri sürülen 'Zeliş' piknikte yakalandı

DENİZLİ'de uyuşturucu satmaktan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan çevresinde 'Zeliş' takma adı ile uyuşturucu baronu olarak tanınan 40 yaşındaki Z.Ç., Tavas ilçesinde ormanlık alanda piknik yaparken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Kendisini yakalayan jandarmalara "Beni yakalayacağınıza teröristleri yakalasanıza" demesi dikkat çeken Z.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesinde uyuşturucu baronu olduğu ileri sürülen ve hakkında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 20 yıl hapis cezası bulunan 'Zeliş lakaplı Z.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Z.Ç. 'nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda piknik yaptığını tespit eden JASAT ekibi, Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle dün (Cumartesi) ortak operasyon düzenledi. Operasyonda Z.Ç. yakalanıp, gözaltına alındı. Z.Ç.'nin kendisini gözaltına alan jandarma ekiplerine, "Beni yakalayacağınıza teröristleri yakalasanıza" demesi dikkat çekti. Jandarmaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Z.Ç. tutuklandı. Z.Ç.'nin eşi N.Ç. ile damadı T.A.'nın aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Z.Ç.'nin oğulları M.Ç. ve Ö.Ç.'nin de T.A.'nın kızı S.A.'nın da 'uyuşturucu satmaktan' polis ve jandarmada suç kayıtları bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüpheli Z.Ç.'nin jandarma tarafından gözaltına alınmasından görüntü

-Z.Ç.'nin kendisini yakalayan jandarmalarla diyaloğundan görüntü-Şüpheli Z.Ç.'nin adliyeye sevk edilmesinden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Temizlik işçisinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

BİTLİS'in Tatvan Belediyesi'nde temizlik işçisi Ecvet Ürün'ün, el arabasını temizlerken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan evli ve 5 çocuk babası Ecvet Ürün, 2 gün önce ilçe merkezinde çöpleri topladı. Ürün'ün, çöpleri boşalttığı el arabasını bezle sildiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Video, paylaşımın ardından yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar, el arabasını özenle temizleyen işçiye duyarlılığından ötürü destek mesajları yazdı. Görüntüleri izleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de temizlik işçisi Ürün'e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCEP TELEFON KAMERASI--------------------------------------Temizlik işçisi ely arabasını temizlerken-DetaylarCeren KURTYE/TATVAN, (Bitlis)-

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Datça'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, pandemi nedeniyle bu yıl bireysel ve küçük gruplar halinde yapıldı.

Datça Cumhuriyet Meydanında bugün saat 16.00'da, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek biraraya gelen bir grup kadın, çiçeklerle süsledikleri bisikletlerinin üzerinde tur atıp, "Arabadan in, bisiklete bin' sloganı attı. Etkinliğe katılan kadınlar, daha sonra ilçe merkezindeki cadde ve

sokaklar dağılarak pedal çevirdi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılan kadınlar adına konuşan Ümit Kırcali (62) bu yıl pandemi nedeniyle toplu tur ve toplu eğlence yapamadıklarını söyledi. Kırcaali, "Amacımız farkındalık yaratmak. Kadınlar senede bir gün değil, her hafta pazar günleri bisiklete binmek istiyor.Pandemi, ulaşımda bisikletin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 'Arabadan in, bisiklete bin' bizim mottomuz. Seneye, koronavirüssüz günlerde çok daha kapsamlı etkinliklerde buluşmayı ümit ediyoruz" dedi.Etkinliğe yürüme sıkıntısı yaşayan 72 yaşındaki Remziye Ülker Efcan'ın engelli yürüteci ile katılması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'ndan görüntü-Ümit Kırcali'nin Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılan kadınlar adına konuşmasından görüntüHaber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA, (Muğla),

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Otomobil bagajındaki kutulurdan uyuşturucu çıktı GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajında 7 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta, narkotik köpekle yapılan aramada, bagajdaki kutulara gizlenmiş paketlerde, 7 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, araçta bulunan ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Durdurulan araçPolislerin eğitimli köpekle arama yapmasıKöpeğin bagajda tepki vermesiPolislerin uyuşturucuyu bulmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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CHP'li İnce: Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2)

CHP'Lİ İNCE, ORDU VE SAMSUN'U ZİYARET ETTİ

'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Karadeniz'de bulunan CHP'li Muharrem İnce, Giresun'un ardından, Ordu ve Samsun'u ziyaret etti. Ordu'da, esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden İnce, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske uyarılarında da bulundu. Ordu programının ardından Samsun'a gelen İnce, Cumhuriyet Meydanı, Gazi Caddesi ve Çiftlik Caddesi'ni ziyaret etti. Esnafla sohbet eden İnce, vatandaşlarla da bol bol fotoğraf çektirdi.