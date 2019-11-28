Datça Emniyeti kadınları dağıttığı broşürle uyardı

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği'nde görevli polis memurları, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ilgili kadınlara bilgi verdi.



Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, ilçe merkezi, kültür park, kafe ve iş yerlerinde broşür dağıtan ekipler, vatandaşları bilgilendirdi.



Polisler, vatandaşa KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda, cihaz konum bilgilerini açarak, bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği'nde görevli polis memurları, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ilgili kadınlara bilgi verdi.



Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, ilçe merkezi, kafe ve iş yerlerinde broşür dağıtan ekipler, vatandaşları bilgilendirdi.



Polisler, vatandaşa KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda, cihaz konum bilgilerini açarak, bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattılar.



İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgileri dikkatle dinleyen kadınlar yaşayacakları olumsuzlukları emniyet müdürlüğüne bildireceklerini belirttiler. - MUĞLA