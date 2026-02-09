Datça Lisesi'nden Bronz Madalya - Son Dakika
Datça Lisesi'nden Bronz Madalya

09.02.2026 22:02
Datça Özcan Yılmaz Lisesi, İzmir'de düzenlenen gastronomi yarışmasında bronz madalya kazandı.

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Gastronomi ve Aşçılık Yarışmasına katılan Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 48 okulun yer aldığı organizasyonda bronz madalya elde etti.

Yarışmada sergiledikleri başarılı performansla dikkat çeken öğrenciler Gürhan Yadık, Fethullah Nelik ve Haktan Çilingir, elde ettikleri dereceyle okullarını gururlandırdı.

Okul yönetimi, öğrencilerin yarışmaya hazırlanmasında emeği bulunan Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmenleri Esin Uğurlu Demir ve Necip Akseki'ye teşekkür etti.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, elde edilen başarının öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğu, gastronomi alanındaki çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Özcan Yılmaz, Gastronomi, Güncel, İzmir

