Datça MAG-AME eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ve TRAC üyelerinden oluşan 36 kişilik bir ekip Hızırşah Mahallesi Aşlama mevkiinde eğitim gerçekleştirdi.

Datça Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Dr. Can Sönmez tarafından temel yaşam desteği (kalp masajı, solunum ve nabız kontrol, koma pozisyonu) konularında eğitim verdi.

Muğla MAG-AME il temsilcisi Barış Muştu ile Datça ilçe temsilcisi Burak Kara tarafından ekiplere, dağcılık ekipmanları ve teknikleri kullanılarak ip ile istasyon kurma, ip ile yaralı tahliye etme, ip ile yatay geçiş istasyonu kurma ve ip bağlama teknikleri üzerine eğitim gerçekleşmiştir. Eğitimin amacının düzenli olarak tekrar edilerek olası afet ve acil durumlarda etkili bir şekilde müdahaleyi gerçekleştirmek olarak belirtildi.

Fethiye MAG- AME ekiplerinin de bu eğitimlerin aynısını düzenli olarak gerçekleştirdikleri öğrenildi. - MUĞLA