Dava Sonuçlandı: 4 Sanığa 41 Yıl Hapis

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Murat Tosun'un, çocuğunu almak için okul bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 6 sanıktan 4'ü, toplam 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan biri, "Evleneceğim kadının taciz iddiasından dolayı böyle bir eylem gerçekleştirdim, öldürme kastım yoktu" ifadesini kullandı.

Olay, 5 Şubat 2024'te Yenikent Mahallesi'ndeki Tufan Sokak'ta bulunan okul bahçesinde meydana geldi. Murat Tosun (33), 7 yaşındaki oğlunu almak için geldiği ilkokulun bahçesinde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tosun ağır yaralandı, saldırganlar ise kaçtı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Murat Tosun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bulunan Mehmet K. (51), oğlu Bilal K. (24) ile müstakbel gelini Hiranur B.'yi ve olaya karıştığı tespit edilen Kerem K., eşi B.K. ile kızı S.O'yu gözaltına aldı. İfadesi alınan şüphelilerden B.K. ve kızı S.O. serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk celsede görülen duruşmada Kerem K. de tahliye edildi.

"Evleneceğim kadının taciz iddiasından ötürü böyle bir eylem gerçekleştirdim"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, maktul Murat Tosun'un (33) yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen maktulün babası İsmail Hakkı Tosun, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Pişman olduğunu söyleyen Mehmet K., "Böyle bir olayın içinde olmamam gerekiyordu. Oğlumun yanında bıçak olduğunu bilmiyordum. Keşke olmasaydı ama oldu işte" dedi.

Tutuklu sanık Bilal K. ise "Pişmanım, öyle olmasını istemezdim. Öldürme kastım yoktu, sadece yaralamak istemiştim. Evleneceğim kadının taciz iddiasından dolayı böyle bir eylem gerçekleştirdim" diye konuştu.

"Kimseye, 'Başıma böyle bir şey geldi, gel öldür' demedim"

Olayı azmettirmediğini söyleyen Hiranur B., "Evliliğime 2 ay kala neden azmettireyim. Taciz edildiğimi Bilal'e söylediğim pişmanım. Kimseye, 'Başıma böyle bir şey geldi, gel öldür' demedim. Taciz olayını ispatlayamıyor olmam olayı yaşamadığım anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar ise olaya karışmadıklarını söyleyerek beraatlerini istedi.

4 sanığa 41 yıl hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Bilal K.'ye "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan haksız tahrik indirimiyle 12 yıl 9 ay, "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçundan ise 6 ay 25 gün hapis cezası verdi. Sanık Mehmet K., aynı suçlardan toplam 10 yıl 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanık Hiranur B.'yi "suça azmettirme"den 12 yıl 6 ay, Kerem K.'yi ise "suça yardım etme"den 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum etti. Tutuksuz sanıklar B.K. ve S.O.'nun ise beraatine karar verildi.

Cinayetin işlenişi

Öte yandan, geçtiğimiz celse heyete sunulan mütalaada, maktul Murat Tosun ile sanıklar S.O., annesi B.K. ve babası Kerem K. arasında, Tosun'un öz yeğeni olan S.O.'ya yönelik geçmişteki eylemleri nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Sanık Hiranur B.'nin ise daha önce yaşadığı bir ilişkiden hamile kaldığı ve bu durumu nişanlısı Bilal K.'den gizlediği ifade edildi. Hiranur B.'nin, bekaret konusunda hassas olan nişanlısını kandırmak için, gerçekte yaşanmamış bir taciz ve tecavüz girişimini uydurduğunu ve bunu tanımadığı bir kişinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Sanık Bilal K.'nın, nişanlısı Hiranur B'nin iddialarını araştırmakta ısrarcı olduğu ve bu süreçte geçmişte benzer suçlamalarla adı geçtiğini bildiği maktul Murat Tosun'u hedef aldığı ifade edildi. Bilal K.'nın, maktulü bulmak amacıyla, Tosun ile husumetli olan sanıklar S.O. ve B.K.'den fotoğraf temin ettiği aktarıldı. Sanıklar S.O., B.K., Kerem K. ve Hiranur B.'nin maktulü Bilal K.'ye hedef göstermede azmettirdikleri ifade edildi. Devamında sanık Kerem K.'nın, Murat Tosun'un evinin bulunduğu sokağa Bilal K., Hiranur B. ve diğer sanıklardan Mehmet K.'yi götürdüğü ve maktulü bizzat gösterdiği mütalaada yer aldı.

Olay günü sanıklar Bilal K., Mehmet K. ve Hiranur B.'nin birlikte hareket ederek maktulü takip ettiklerinin anlatıldığı mütalaada, saldırının gerçekleştiği noktada ise Bilal K'nın sustalı bıçakla, Mehmet K'nın ise "mınçıka" olarak tabir edilen yasaklı bıçakla maktule birden fazla darbe vurduğu ve bu şekilde Murat Tosun'un ölümüne sebep oldukları vurgulandı. - KOCAELİ