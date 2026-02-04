Dava Sonuçlandı: 4 Sanığa 41 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Dava Sonuçlandı: 4 Sanığa 41 Yıl Hapis

Dava Sonuçlandı: 4 Sanığa 41 Yıl Hapis
04.02.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de okul bahçesinde bıçaklanan Murat Tosun'un davasında 4 sanık toplam 41 yıl hapis cezası aldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Murat Tosun'un, çocuğunu almak için okul bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 6 sanıktan 4'ü, toplam 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan biri, "Evleneceğim kadının taciz iddiasından dolayı böyle bir eylem gerçekleştirdim, öldürme kastım yoktu" ifadesini kullandı.

Olay, 5 Şubat 2024'te Yenikent Mahallesi'ndeki Tufan Sokak'ta bulunan okul bahçesinde meydana geldi. Murat Tosun (33), 7 yaşındaki oğlunu almak için geldiği ilkokulun bahçesinde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tosun ağır yaralandı, saldırganlar ise kaçtı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Murat Tosun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bulunan Mehmet K. (51), oğlu Bilal K. (24) ile müstakbel gelini Hiranur B.'yi ve olaya karıştığı tespit edilen Kerem K., eşi B.K. ile kızı S.O'yu gözaltına aldı. İfadesi alınan şüphelilerden B.K. ve kızı S.O. serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk celsede görülen duruşmada Kerem K. de tahliye edildi.

"Evleneceğim kadının taciz iddiasından ötürü böyle bir eylem gerçekleştirdim"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, maktul Murat Tosun'un (33) yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen maktulün babası İsmail Hakkı Tosun, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Pişman olduğunu söyleyen Mehmet K., "Böyle bir olayın içinde olmamam gerekiyordu. Oğlumun yanında bıçak olduğunu bilmiyordum. Keşke olmasaydı ama oldu işte" dedi.

Tutuklu sanık Bilal K. ise "Pişmanım, öyle olmasını istemezdim. Öldürme kastım yoktu, sadece yaralamak istemiştim. Evleneceğim kadının taciz iddiasından dolayı böyle bir eylem gerçekleştirdim" diye konuştu.

"Kimseye, 'Başıma böyle bir şey geldi, gel öldür' demedim"

Olayı azmettirmediğini söyleyen Hiranur B., "Evliliğime 2 ay kala neden azmettireyim. Taciz edildiğimi Bilal'e söylediğim pişmanım. Kimseye, 'Başıma böyle bir şey geldi, gel öldür' demedim. Taciz olayını ispatlayamıyor olmam olayı yaşamadığım anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar ise olaya karışmadıklarını söyleyerek beraatlerini istedi.

4 sanığa 41 yıl hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Bilal K.'ye "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan haksız tahrik indirimiyle 12 yıl 9 ay, "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçundan ise 6 ay 25 gün hapis cezası verdi. Sanık Mehmet K., aynı suçlardan toplam 10 yıl 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanık Hiranur B.'yi "suça azmettirme"den 12 yıl 6 ay, Kerem K.'yi ise "suça yardım etme"den 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum etti. Tutuksuz sanıklar B.K. ve S.O.'nun ise beraatine karar verildi.

Cinayetin işlenişi

Öte yandan, geçtiğimiz celse heyete sunulan mütalaada, maktul Murat Tosun ile sanıklar S.O., annesi B.K. ve babası Kerem K. arasında, Tosun'un öz yeğeni olan S.O.'ya yönelik geçmişteki eylemleri nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Sanık Hiranur B.'nin ise daha önce yaşadığı bir ilişkiden hamile kaldığı ve bu durumu nişanlısı Bilal K.'den gizlediği ifade edildi. Hiranur B.'nin, bekaret konusunda hassas olan nişanlısını kandırmak için, gerçekte yaşanmamış bir taciz ve tecavüz girişimini uydurduğunu ve bunu tanımadığı bir kişinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Sanık Bilal K.'nın, nişanlısı Hiranur B'nin iddialarını araştırmakta ısrarcı olduğu ve bu süreçte geçmişte benzer suçlamalarla adı geçtiğini bildiği maktul Murat Tosun'u hedef aldığı ifade edildi. Bilal K.'nın, maktulü bulmak amacıyla, Tosun ile husumetli olan sanıklar S.O. ve B.K.'den fotoğraf temin ettiği aktarıldı. Sanıklar S.O., B.K., Kerem K. ve Hiranur B.'nin maktulü Bilal K.'ye hedef göstermede azmettirdikleri ifade edildi. Devamında sanık Kerem K.'nın, Murat Tosun'un evinin bulunduğu sokağa Bilal K., Hiranur B. ve diğer sanıklardan Mehmet K.'yi götürdüğü ve maktulü bizzat gösterdiği mütalaada yer aldı.

Olay günü sanıklar Bilal K., Mehmet K. ve Hiranur B.'nin birlikte hareket ederek maktulü takip ettiklerinin anlatıldığı mütalaada, saldırının gerçekleştiği noktada ise Bilal K'nın sustalı bıçakla, Mehmet K'nın ise "mınçıka" olarak tabir edilen yasaklı bıçakla maktule birden fazla darbe vurduğu ve bu şekilde Murat Tosun'un ölümüne sebep oldukları vurgulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Murat Tosun, 3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dava Sonuçlandı: 4 Sanığa 41 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:34:50. #7.11#
SON DAKİKA: Dava Sonuçlandı: 4 Sanığa 41 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.