David ve Victoria Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu - Son Dakika
Üye Girişi

David ve Victoria Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu

31.03.2022 12:48
David ve Victoria Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın Londra'daki malikanesi soyuldu.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın Londra'daki malikanesi soyuldu.

Guardian'ın haberine göre, Beckham'lar 10 yaşındaki kızları ile evdeyken malikaneye giren hırsız, binlerce pound değerinde eşya çaldı.

Soygun, çiftin 17 yaşındaki oğlu Cruz Beckham'ın 28 Şubat'ta malikanede boş bir odanın penceresinin kırıldığını görmesiyle fark edildi.

Metropolitan polis sözcüsü, 1 Mart'ta bölgede bir hırsızlık ihbarına yanıt verildiğini doğruladı.

Soyulan evin sahiplerinin, bazı eşyalarının çalındığı ihbarında bulunduğu, olayla bağlantılı tutuklanan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirdi.

Çalıntı eşyalar arasında "binlerce pound değerinde tasarım ürünlerin ve elektronik eşyaların" bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ünlü çiftin, olayın ardından oldukça sarsıldığı, malikanenin güvenliğinin gözden geçirilmesini istedikleri kaydedildi.

YORUMLAR
500
Avrupa'nın en eski ve ünlü şemsiye mağazası 1830'dan bu yana ayakta Avrupa'nın en eski ve ünlü şemsiye mağazası 1830'dan bu yana ayakta Sultan Tipu'nun İngilizlere karşı zaferini yansıtan eser 658 bin dolara satıldı Sultan Tipu'nun İngilizlere karşı zaferini yansıtan eser 658 bin dolara satıldı

Victoria Beckham, David Beckham, 28 Şubat, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel David ve Victoria Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu - Son Dakika


Son Dakika
12:53 İşte Türkiye'nin en ucuz Ramazan pidesi! Vatandaşa 1 TL'den satılıyor
12:47 Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük oldu
12:43 Vali Yerlikaya İstanbul'da beklenen 9 büyük afet riskini açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz
12:40 Faruk Çelik, görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu: Payitaht dizisindeki sahneye kırgınım
12:25 Hakan Ural, İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözlerine tepki gösterdi: Hiç bu toplara girme altında kalırsın
12:20 Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, cesetleri yer altında tutmak için çabalıyor
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:57:37. #1.11#
SON DAKİKA: David ve Victoria Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement