Davulcu\'dan Öğrencilere Dijital Medya Eğitimi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu, Çorum'da öğrencilere söyleşide bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Davulcu, Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen "Dijital Yerlilerle Aynı Salonda, Aynı Dilde Buluşma" söyleşisinde teknoloji kullanımı ve medya okuryazarlığı hakkında görüş ve düşüncelerini öğrencilerle paylaştı.

Programda sosyal medya içeriklerinin etkileri, dezenformasyonun genç zihinlerdeki yansımaları ile dijital dünyada ahlak, mahremiyet ve hakikat bilinci konuları örnekler üzerinden tartışıldı.

?Söyleşide teknolojinin nötr bir araç olduğunu belirten Davulcu, "Teknoloji başlı başına iyi ya da kötü değildir, onu iyiye ya da kötüye dönüştüren, onu kullanan insanın niyeti, bilinci ve sorumluluğudur. Gençler dijital çağın sadece pasif birer tüketicisi olmamalı. Soru soran, düşünen, itiraz eden ve tartışan gençler, sürecin bilinçli öznesi olabilir." ifadelerini kullandı.