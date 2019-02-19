Davullar ve Zurnalar Tellioğlu İçin Çaldı

Davullar ve zurnalar Tellioğlu için çaldı Tellioğlu: "Kooperatiflerimizi verimli hale getirmemiz gerekiyor"BALIKESİR - Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yeniköy ve Çaypınar kırsal mahallelerinde vatandaşlarla...

Davullar ve zurnalar Tellioğlu için çaldı

Tellioğlu: "Kooperatiflerimizi verimli hale getirmemiz gerekiyor"



BALIKESİR - Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yeniköy ve Çaypınar kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yeniköy'de büyük bir coşku eşliğinde davul zurna ile karşılanan Levent Tellioğlu vatandaşların ilgisine teşekkür etti.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçim çalışmaları kapsamında 2 kırsal mahalleyi ziyaret etti. İlk olarak Yeniköy'e giden Levent Tellioğlu davul zurna ile karşılandı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Tellioğlu Yeniköy'ün sorunlarını bildiklerini ifade ederken göreve gelmesi halinde 1 Nisan sabahından sonra hemen çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu Yeniköy kırsal mahallesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Yeniköy bizim köyümüz. İş yerimiz burada buraya komşuyuz. Bugüne kadar Yeniköy için elimizden geldiğince faydalı olmaya çalıştık. Eğer kısmet olur 1 Nisan sabahı sizlerin oylarıyla seçilirsek Yeniköy için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Kırsal mahallerimizin sorunları var. Şu an da giriş yolumuz kapalı. İnşallah yolumuzu en kısa sürede açarız. Köylümüz olmazsa bizler açız. Tarımdaki zor durumu görüyoruz. Üretemez hale geldik. Tekrar üretir hale gelmemiz için köylümüzün desteklenmesi lazım. Köylümüzü tekrar kazanır hale getirmek için hizmet edeceğiz yol göstereceğiz. Kooperatiflerimiz çok önemli. Maalesef kooperatifler fazla verimli çalışamıyor. Onları daha verimli hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda da elimden geleni yapacağım. Ben Yeniköy için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğime sizlere söz veriyorum. Görev alırsak muhtarımız ile sorunları el birliğiyle çözeceğiz" dedi.

Tellioğlu'nun 2.durağı Çaypınar mahallesi oldu. Burada kahvehane ziyaretleri gerçekleştiren Levent Tellioğlu köylünün ne kadar cefakar insanlar olduğunu belirtirken köylünün eskisi gibi üretip kazandığı günlere geri döndürmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Tellioğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Köylümüz bu mazot fiyatları, gübre fiyatları, yem fiyatları ile üretemez hale geldi. Her konuda sizler haklısınız. Allah'tan bizim bütün köylerimizdeki vatandaşlarımız çok cefakar insanlar. Tüm olumsuzluklara rağmen Bir şeyleri ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Üretmeye çalışıyorsunuz. Bizler köylümüze yardımcı olarak biraz daha para kazanmalarına yardımcı olabilirsek onlarda bu işi daha çok isteyerek yapar. Bunlar içinde beraber olmak zorundayız. Kooperatiflerimiz geliştirmeliyiz. Biz eski güzel günleri tekrar geri getirmek hevesindeyiz. Sizlerinde desteğiyle bunu başaracağız. Son dönemde büyükşehir yasasıyla 17 bin köyümüz mahalleye çevrilmiş. Bunlar bizi daha da üretimden uzaklaştırıyor. Bu fiyatlarla üretim yapılması daha zor. Biz göreve gelirsek birlikte çalışarak sorunlarımızı çözeceğiz. Sizler bizim baş tacımızsınız"

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