Davutoğlu'na provokasyon iddiası
Davutoğlu'na provokasyon iddiası

01.02.2026 17:28
Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, "ABD’li Tom Pritzker’in, Jeffrey Epstein’a gönderdiği iddia edilen bir e-postada, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun isminin kendisinden habersiz şekilde geçirilmesi, bugün bilinçli ve organize bir şekilde provokasyon amaçlı kullanılmaktadır. Genel Başkanımızın adını kullanarak yürütülen her türlü manipülasyon ve algı operasyonuna, hukuki ve siyasi zeminde kararlılıkla karşılık verilecektir" dedi.

Ufuk Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'li Tom Pritzker'in, Jeffrey Epstein'a gönderdiği iddia edilen bir e-postada, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isminin kendisinden habersiz şekilde geçirilmesi, bugün bilinçli ve organize bir şekilde provokasyon amaçlı kullanılmaktadır.

Açıkça ifade ediyoruz ki; Sayın Genel Başkanımızın bu iddialar bağlamında söz konusu kişilerle herhangi bir resmi ya da gayriresmi irtibatı bulunmadığı gibi, e-posta yoluyla en ufak bir teması da yoktur. Sadece bir yazışmada isminin geçmesi üzerinden üretilen spekülasyonlar tamamen art niyetlidir. Nitekim aynı dosya setinde yalnızca Sayın Ahmet Davutoğlu değil; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit dahil olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın tanınmış birçok devlet insanının ismi de yer almaktadır. Buna rağmen ülkemiz içindeki bazı odakların hedefi özellikle Genel Başkanımız üzerine yoğunlaştırması, sürecin açık bir itibar suikastı olduğunu göstermektedir.

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunmuş, devlet ciddiyetini ve diplomatik sorumluluğu en üst düzeyde temsil etmiş bir isim hakkında yürütülen bu kampanya; ahlaki, hukuki ve siyasi olarak yok hükmündedir. Genel Başkanımızın adını kullanarak yürütülen her türlü manipülasyon ve algı operasyonuna, hukuki ve siyasi zeminde kararlılıkla karşılık verilecektir."

Kaynak: ANKA

