(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve heyetini ziyaret etti.
Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Sönmez ve heyetini ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede; bağımsız iş dünyasının sektörel yapısı ve ulusal ekonomi politikaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunularak, partimizin çözüm önerileri karşılıklı istişare edildi."
Son Dakika › Güncel › Davutoğlu'ndan TÜRKONFED Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?