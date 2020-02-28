Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı

Ahmet Davutoğlu, İdlib'de Türk taburuna yönelik dünkü saldırı sonrası 'Suriye'de atılması gereken adımları' düzenlediği canlı basın toplantısıyla açıkladı. Gelecek Partisi kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu; bu adımları bugün yapılması gerekenler, orta vadeli adımlar ve uzun vadeli çözüm planı başlıkları altında topladı.



33 askerin hayatını kaybetmesi ve en az 32'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan İdlib saldırısını takiben Ahmet Davutoğlu'nun dile getirdiği eylem planında sıraladığı acil adımlar şöyle Açıklaması