Davutoğlu: Yolsuzlukla mücadele edeceğimi fark eden rant çevrelerinden ötürü ayrılmak zorunda kaldım - Son Dakika
Son Dakika Dünya Davutoğlu: Yolsuzlukla mücadele edeceğimi fark eden rant çevrelerinden ötürü ayrılmak zorunda kaldım - Son Dakika Dünya

Davutoğlu: Yolsuzlukla mücadele edeceğimi fark eden rant çevrelerinden ötürü ayrılmak zorunda kaldım

7 saat önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu “yolsuzluklarla mücadele edeceği farkeden bazı rant çevreleri başbakanlığından rahatsız olduğu için ayrılmak zorunda kaldığını” açıkladı.

Davutoğlu: Yolsuzlukla mücadele edeceğimi fark eden rant çevrelerinden ötürü ayrılmak zorunda kaldım, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 'yolsuzluklarla mücadele edeceğini farkeden bazı rant çevreleri başbakanlığından rahatsız olduğu için (Bu görevden) ayrılmak zorunda kaldığını' açıkladı. Davutoğlu son dört yılda yolsuzlukların tırmandığını da söyledi.


'AK Parti'yi neden sattı?' sorusuna cevap verdi


Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Medya hesabında "Vatandaş soruyor Davutoğlu yanıtlıyor" başlığı altında vatandaşlardan gelen sorulara cevap veriyor. Kendisinin de AK Partili olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vermediğini belirten bir vatandaş şöyle sordu: "AK Parti'ye neden böyle yan çizdi anlamıyorum. AK Parti hakkında çok kötü düşünceleri var. Neden böyle yaptı, neden sattı? O da Ak Parti'nin çizgisinden gidiyordu."

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, AK Parti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:31 
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