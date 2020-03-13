Davutoğlu: Yolsuzlukla mücadele edeceğimi fark eden rant çevrelerinden ötürü ayrılmak zorunda kaldım

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 'yolsuzluklarla mücadele edeceğini farkeden bazı rant çevreleri başbakanlığından rahatsız olduğu için (Bu görevden) ayrılmak zorunda kaldığını' açıkladı. Davutoğlu son dört yılda yolsuzlukların tırmandığını da söyledi.



'AK Parti'yi neden sattı?' sorusuna cevap verdi



Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Medya hesabında "Vatandaş soruyor Davutoğlu yanıtlıyor" başlığı altında vatandaşlardan gelen sorulara cevap veriyor. Kendisinin de AK Partili olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vermediğini belirten bir vatandaş şöyle sordu: "AK Parti'ye neden böyle yan çizdi anlamıyorum. AK Parti hakkında çok kötü düşünceleri var. Neden böyle yaptı, neden sattı? O da Ak Parti'nin çizgisinden gidiyordu."