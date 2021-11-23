Deaf Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda Meram Belediyespor rüzgarı esti - Son Dakika

İran'da işitme engelli sporculara yönelik düzenlenen Deaf Dünya Teakwondo Şampiyonası'na Meram Belediyespor damga vurdu. Ülkemizi temsil eden Meram Belediyesporlu Selma Canlı, Büyük Bayanlar 57 kg. kategorisinde başarı göstererek madalya almaya hak kazandı. Dünya 3.'sü olan Selma, Konya'ya ve Meram'a büyük gurur yaşattı.

BAŞKAN KAVUŞ'TAN TEBRİK

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gösterilen başarının çok değerli olduğuna dikkat çekerek, "Meram Belediyesporlu sporcularımızın gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılar göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İşitme engelli sporcu kardeşimiz Selma Canlı'nın İran'dan madalya ile dönmesi spora verdiğimiz desteğin karşılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Başarılı sporcumuzu ve ailesini tebrik ediyorum. Yine başarılı sonuçlarda büyük emeği olan hocalarımızı kutluyorum. Meram Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz destek daha önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecek" şeklinde konuştu.