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DEAŞ'ın sözde emiri tutuklandı

34 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ'ın sözde emiri tutuklandı, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2012-2016 yılları arasında Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri olduğu ve terör örgütü içerisinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen M.S.E. isimli Irak uyruklu şüpheli şahıs, 2 gün önce düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı M.S.E.'nin yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyalleri incelendi. İncelemelerde dehşet veren fotoğraf ve görüntüler ele geçirildi. DEAŞ'ın sözde emiri M.S.E., 2 gün süren sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. M.S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:32 Kaynak: İHA
Musul, Irak, 3. Sayfa
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