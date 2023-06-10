DEAŞ'ın sözde Musul kadısı Esenyurt'ta yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın sözde Musul kadısı Esenyurt'ta yakalandı

10.06.2023 13:25

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı oldukları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda örgütün sözde Musul Kadısı Jalal Ahmed'in Esenyurt'ta bir adreste kaldığını belirledi. Jalal Ahmed, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı oldukları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda örgütün sözde Musul Kadısı Jalal Ahmed'in Esenyurt'ta bir adreste kaldığını belirledi. Şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Jalal Ahmed, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

ÖRGÜTE DAİR BİLGİLER VERDİ

Jalal Ahmed'in emniyetteki ifadesinde örgüte dair bilgiler verdiği öğrenildi. Buna göre şüphelinin hakkındaki suçlamaları kabul ederek DEAŞ künyesinde 2016 yılında örgütün sözde Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı olduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Ülkeye ne zaman giriş yaptığı araştırılan Jalal Ahmed, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ'ın sözde Musul kadısı Esenyurt'ta yakalandı! Daha ilk ifadesinde öttü
Kaynak: DHA
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İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

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