DEAŞ, Irak'ın Kerkük ve Erbil kentleri arasındaki elektrik hatlarına saldırdı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük ve Erbil kentleri arasındaki elektrik hatlarına saldırı düzenlediği bildirildi.

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Kerkük'e bağlı Şernava ve Çakmağa köyleri arasındaki iki yüksek gerilim hattını hedef aldığı ifade edildi.

Teröristlerin, yüksek gerilim hatlarının altına yerleştirdikleri patlayıcıları uzaktan kumandayla patlattığı aktarılan açıklamada,??????? sabotaj sonucu Kerkük kent merkezi ile bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bölgeye Elektrik Bakanlığına bağlı teknik ekip gönderildiği ve onarım çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı Irak'ta, son bir ayda Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetlerindeki yüksek gerilim hatlarına aralıksız şekilde saldırılar düzenleniyor.

Bağdat yönetimi, ülkedeki elektrik altyapısına yönelik saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu ifade ediyor.