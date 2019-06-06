Son Dakika Haberleri: DEAŞ'tan gözaltına alınan Iraklı adliyeye sevk edildi
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DEAŞ'tan gözaltına alınan Iraklı adliyeye sevk edildi

27 dakika önce

Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilerek gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

DEAŞ'tan gözaltına alınan Iraklı adliyeye sevk edildi, System.String[]
Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilerek gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samaun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Irak uyruklu A.A.İ.'yi gözaltına aldı. A.A.I.'nın Urfa'dan Samsun'a misafirliğe geldiği öğrenildi. 3 gündür TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan A.A.İ. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:08 Kaynak: İHA
Irak, Samsun, 3. Sayfa
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