Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak - Son Dakika

Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak

06.05.2021 12:18

Geçtiğimiz yıl iflasını açıklayan 242 yıllık giyim ve ev tekstili parakende zinciri Debenhams, 15 Mayıs'ta tüm mağazalarının kapatılacağını açıkladı. Firmanın sona kalan 102 mağazasının kapatılmasının ardından 12 bin kişinin işsiz kalacağı öğrenildi.

İngiliz perakende zincirinden yapılan açıklamada, 53 mağazanın 8 Mayıs'ta, 49 mağazanın da 15 Mayıs tarihinde bir daha açılmamak üzere kepenk indireceği bildirildi. 2020 yılının aralık ayında iflasını açıklayan Debenhams'in son mağazalarını da kapatmasıyla birlikte toplam 12 bin kişi işini kaybetmiş olacak.

125 MİLYON STERLİNLİK TEKLİFİ REDDETTİLER

1950'lerde İngiltere'nin en büyük ve en görkemli perakende mağazalarına sahip olan zincir, zaman içerisinde günün şartlarına ve tüketicilerin beklentilerine uyum sağlamakta zorlandı. İngiltere'nin önde gelen bir diğer giyim ve ev tekstili zinciri House of Fraser'ın ve Sports Direct'in sahibi olan Mike Ashley, 2020 yılının nisan ayında Debenhams'ı satın almak için 125 milyon sterlin teklif etmiş, teklif düşük bulunarak Debenhams yönetimince reddedilmişti.

242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor

SADECE MARKASI 55 MİLYON STERLİNE SATILDI

Şirketin 2020 yılının nisan ayında açıklanan bilanço verilerine göre, Debenhams'in toplam borcu 420 milyon sterlin seviyesindeydi. İnternet üzerinden perakende giyim satışı yapan Boohoo, 2021 yılının ocak ayında Debenhams'in sadece markasını 55 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. Debenhams, 1778 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da William Clark isimli bir tüccar tarafından kumaş, bone ve şemsiye satmak için kurulmuştu.

PERAKENDE SEKTÖRÜ SALGINDA DERİN YARA ALDI

İngiliz Perakende Konsorsiyumu'nun (BRC) verilerine göre, ülkede uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle perakende mağazaları yaklaşık 30 milyar sterlin seviyesinde satış kaybı yaşadı. İngiliz Perakende Araştırma Merkezi (CRR) verilerine göre sadece 2020 yılında perakende sektöründe çalışan 176,7 bin kişi işini kaybetti. PricewaterhouseCoopers'ın (pwc) verilerine göre ise İngiltere genelinde 2020 yılında salgın önlemleri nedeniyle 17 bin 542 mağaza kapandı. Top Shop, Burton ve Dorothy Perkins gibi çok ünlü markayı bünyesinde bulunduran İngiliz Arcadia Group, Edinburgh Woollen Mill Group ve Debenhams gibi çok sayıda ünlü perakende zinciri 2020 yılında iflas bayrağını çekti.

Öte yandan salgında, hiç fiziki mağazası bulunmayan Boohoo ve Asos gibi online perakendeciler müşteri kitlesini genişletmeyi başardı. İngiltere'nin önde gelen online perakende giyim şirketi Asos, satışlarını son 6 ayda yüzde 24 artırırken karını 30,1 milyon sterlinden 106,4 milyon sterline çıkardı. Asos yakın zamanda iflas eden Arcadia Gruba'a ait TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarını 395 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.

Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak

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Son Dakika Ekonomi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak - Son Dakika Ekonomi


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