'Dede Korkut Görsem'de projesi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Dede Korkut Görsem'de projesi tamamlandı - Son Dakika

'Dede Korkut Görsem'de projesi tamamlandı

6 saat önce

Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) Eskişehir Şubesi'nin 'Dede Korkut Görsem'de' projesi tamamlandı.

'Dede Korkut Görsem'de projesi tamamlandı, System.String[]

Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) Eskişehir Şubesi'nin 'Dede Korkut Görsem'de' projesi tamamlandı.


Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan GÖRSEM Eskişehir Şubesi Projeler Koordinatörü Halime Korkut, "Yıllardır derneğimize ve görme engellilere destek olmayı vazife bilen ve aynı zamanda derneğimizin onursal üyesi de olan Eskişehirli araştırmacı - yazar Ergün Veren, yayımladığı kitaplarını, bizlerle paylaşıyor ve gelirlerinden derneğimizin yararlanmasını sağlıyor. Daha önce, 'Eskişehir'i Görsem' ve 'Anadolu'yu Görsem' kitaplarını derneğimize bağışladı ve 'Sesli Kitap', 'Göremeyen Kardeşin Olsun mu?' projelerini gerçekleştirmiştik. Bu sefer de Dede Korkut kitaplarını derneğimize hibe etti. Bu kitapları, 'Dede Korkut Görsem'de' projesi kapsamında kamuoyuna sunduk. Projeye; Eskişehir milletvekillerinin yanı sıra, bazı belediye başkanları, belediye başkan adayları, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, iş insanları, iş kadınları ve hayırseverler kitap satın alarak destek verdiler. Bu proje ile derneğimize gelir sağlamakla beraber, kamuoyunda görme engelliler lehine farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz" dedi - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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