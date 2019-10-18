Dede Korkut ilk kez Dresden nüshasından Kazakçaya çevrildi

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazak Türkolog Mırzatay Joldasbekov'un Dresden nüshasından Kazakçaya çevirdiği Dede Korkut Kitabı tanıtıldı.

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından basılan kitabın Milli Kütüphanede düzenlenen tanıtım törenine TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Berdibek Saparbayev, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Kırgızistan Büyükelçisi Ceenbek Kulubayev, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Başmüftü Hacı Serikbay Oraz'ın yanı sıra çok sayıda bilim adamı ve davetli katıldı.

Joldasbekov yaptığı konuşmada, Dede Korkut'un Kazakistan topraklarında doğduğunu hatırlatarak, onun şiirlerindeki olayların Kazak topraklarında Tanrı Dağları ile bozkırlarda geçtiğini ifade etti.

Eserin Rusça, Türkçe, Azerbaycan ve Türkmen dillerine çevrildiğini hatırlatan Joldasbekov, "Kitap, daha önceden Rusçadan Kazakçaya tercüme edilmişti ve tercümede eksikler vardı, anlaşılmayan yerleri atlamışlardı." dedi.

Joldasbekov, kitabı Dresden nüshasından Kazakçaya 4 yılda çevirerek, TWESCO'nun desteği ile yeniden bastıklarını söyledi.

Büyükelçi Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dede Korkut'un Türk dünyasının ortak kültür mirası olduğuna işaret ederek, Dede Korkut'un söylenceleri, öğütleri ve destanlarının bütün Türk dünyasına bugün de ilham vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Dede Korkut'un Türk halklarının ortak kültürel tarihi mirası yansıtan ana figürlerden biri olduğuna dikkati çeken Uyanık, "Dolayısıyla ortak tarihi mirasımızın Kazakistan'ın önemli devlet adamı Joldasbekov'un çalışmasıyla Kazak gençlerine tanıtılması Türk dünyasının ortak kültürel mirasının Kazakistan'da daha geniş tanıtılması için hizmet edeceğinden eminim." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Kulubayev de Kazakistan hükümetinin Türk halkları tarihine büyük önem verdiğini kaydederek, eserin genç nesillerin Türk halklarının tarihini öğrenmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dede Korkut Kitabı'nın Almanya'nın Dresden kentinde ve Vatikan'da bulunan iki adet el yazma nüshası bulunuyor.