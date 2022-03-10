Define aramak için öyle bir yer seçtiler ki pes dedirtti: Mezarlıkta define ararken yakalandılar - Son Dakika
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Define aramak için öyle bir yer seçtiler ki pes dedirtti: Mezarlıkta define ararken yakalandılar

10.03.2022 21:51

Define aramak için öyle bir yer seçtiler ki pes dedirtti: Mezarlıkta define ararken yakalandılarAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yaparak define arayan 4 kişi mahalle ve çarşı bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Define aramak için öyle bir yer seçtiler ki pes dedirtti: Mezarlıkta define ararken yakalandılar

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yaparak define arayan 4 kişi mahalle ve çarşı bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki eski mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri mezarlık içerisinde hareketlilik olduğunu fark etti. Mezarlığın içerisine giren mahalle ve çarşı bekçileri birkaç kişinin kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark edince şahısların peşine düştüler. Kısa bir kovalamaca sonrası şahıslardan M.G. olay yerinde, M.Ş., isimli bir şahıs ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı. Ardından bölgede inceleme yapan mahalle ve çarşı bekçileri mezarlıkta iki mezarın ortasındaki ağacın altının define amacı ile kazma ve küreklerle kazıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürürken, şüpheliler, ifadelerinde yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Bunun üzerine olaya karıştıkları tespit edilen H.B. ile M.A.D., isimli şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Mahalle ve çarşı bekçilerinin ilçede son günlerde suçlarının yakalanması ve olayların aydınlatılması konusunda yaptıkları başarılı çalışmaları ise kamuoyundan takdir topluyor.

Define aramak için öyle bir yer seçtiler ki pes dedirtti: Mezarlıkta define ararken yakalandılar
Define aramak için öyle bir yer seçtiler ki pes dedirtti: Mezarlıkta define ararken yakalandılar
Define aramak için öyle bir yer seçtiler ki pes dedirtti: Mezarlıkta define ararken yakalandılar

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Mezarlıkta define aramaya çıktılar, 4 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı Mezarlıkta define aramaya çıktılar, 4 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı Afyonkarahisar'da mezarlıkta define aradıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı Afyonkarahisar'da mezarlıkta define aradıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

Karahisar, Define, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Define aramak için öyle bir yer seçtiler ki pes dedirtti: Mezarlıkta define ararken yakalandılar - Son Dakika


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