Son Dakika Haberleri: Define Avcıları Fark Edilmemek İçin Yapraktan Elbise Giyerek Kazı Yaptı

Define Avcıları Fark Edilmemek İçin Yapraktan Elbise Giyerek Kazı Yaptı

59 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde zeytin ağacının yapraklarıyla yaptıkları kamuflaj kıyafetlerini giyerek tarihi alanda define bulmak için kaçak kazı yapan T.Ş. ve H.U. jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Define Avcıları Fark Edilmemek İçin Yapraktan Elbise Giyerek Kazı Yaptı, System.String[]
BURSA'nın  İznik ilçesinde zeytin ağacının yapraklarıyla yaptıkları kamuflaj kıyafetlerini giyerek tarihi alanda define bulmak için kaçak kazı yapan T.Ş. ve H.U. jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyalıca Mahallesi'nde bulunan tarihi alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, hareket eden yaprakları fark etti. Alana yaklaşan ekipler, kısa süre sonra zeytin ağaçlarının yapraklarından yapılan kamuflaj kıyafetleri giyen iki kişiyi olduğunu tespit etti. T.Ş. ve H.U kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında bulunan kazma ve küreklere de el konuldu.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:56 Kaynak: DHA

Bursa, Jandarma, Güncel
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