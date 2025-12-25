2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı

Haberin Videosunu İzleyin
25.12.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı
Haber Videosu

Karaman'da define aramak için 2 iş makinesi ile kazı yapan 14 kişi, dronla tespit edilerek suçüstü yakalandı.

Karaman'da, define aramak için iş makinesi ile kazı yapan 14 kişi, jandarma ekipleri tarafından dronla tespit edilerek suçüstü yakalandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

DEFİNE BULMAK İÇİN İŞ MAKİNESİYLE KAZI YAPIYORLARDI

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldere köyünde define aramak için iş makinesiyle kazı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında belirtilen bölgede hem karadan hem de dronla havadan çalışma başlattı.

2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı

DRON İLE TESPİT EDİLİP SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Çalışma sonucu 2 adet iş makinesiyle kazı yapan M.T., M.D., F.T., M.M.S., M.A., K.G., İ.T., A.K., A.Ö., S.U., E.G., M.A., Ö.Ö. ve R.K.'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan 2 iş makinesi, 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı
Kaynak: DHA

Operasyon, İnceleme, Jandarma, Güvenlik, Karaman, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 1234567 1234567:
    Nolmuş yani kuru dağ yerin altında kime faydası var çıkarsın insanlar 62 5 Yanıtla
  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    mantıklı, çekiçle kazmayla ugrasilmaz imaknin varsa makina iş görür 36 3 Yanıtla
  • 423881 423881:
    gözleri dönmüş :)) 5 11 Yanıtla
  • 191006mm 191006mm:
    büyük oynamışlar insanın gözü dönmesin ya 11 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    yuh daha neler 8 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok
Eline aldığı sopayla trafikte dehşet saçtı Eline aldığı sopayla trafikte dehşet saçtı
84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı 84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü Bilanço ağır Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
İstanbul’da metro arızası, seferler aksıyor İstanbul'da metro arızası, seferler aksıyor
Yenidoğan çetesi hakim karşısında Kendisini böyle savundu Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Kendisini böyle savundu
Veerman’dan vazgeçilmesinin sebebi o Taraftarlar çıldıracak Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar çıldıracak
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
TFF’den ender görülen ceza Top toplayıcıları yok diye başları yandı TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı

17:53
İsrail, Lübnan’da İranlı komutanı böyle vurdu O anlar kamerada
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada
17:28
Şam’dan SDG’ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok
17:19
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi
16:52
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil
16:46
11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı: Oğlum 7 senedir içerideydi
11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı: Oğlum 7 senedir içerideydi
16:25
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
15:33
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında Önce güldü sonra kendini tutamadı
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı
15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz
14:49
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı
13:23
Sektör temsilcileri zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı
Sektör temsilcileri zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı
13:22
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 18:42:38. #7.11#
SON DAKİKA: 2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.