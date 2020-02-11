Define için kazdıkları 8 metrelik çukurda yakalandılar - Son Dakika
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Define için kazdıkları 8 metrelik çukurda yakalandılar

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde define arayan 4 kişi, kazdıkları 8 metrelik çukurda suçüstü yakalandı.

Define için kazdıkları 8 metrelik çukurda yakalandılar, System.String[]

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde define arayan 4 kişi, kazdıkları 8 metrelik çukurda suçüstü yakalandı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesine bağlı termal kaplıcalarının bulunduğu Göbel Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Akşam kazı bölgesine giden jandarma ekipleri, 8 metre derinliğinde 4 metre genişliğindeki çukurda F.A., R.D., İ.D. ve F.K.'yı suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçak kazı yapılan çukurda ise jenaratör, havalandırma boruları, dalgıç pompa ve kazı yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


Tavşanlı, Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:31 Kaynak: DHA
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