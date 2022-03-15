Define kazısında yakalanan AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme - Son Dakika
Üye Girişi

Define kazısında yakalanan AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme

15.03.2022 11:52

Define kazısında yakalanan AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme Üniversite yönetimi define kazasından yakalanan profesörle ilgili harekete geçti, idari soruşturma başlatıldı AKÜ açıklaması, "Hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz" Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mezarlıkta...

Define kazısında yakalanan AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme

Üniversite yönetimi define kazasından yakalanan profesörle ilgili harekete geçti, idari soruşturma başlatıldı

AKÜ açıklaması, "Hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mezarlıkta kaçak define kazısı yaparken yakalanan Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görevli profesörle ilgili üniversite yönetimi harekete geçerek idari soruşturma başlattı.

AKÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, konunun üniversite yönetimini derinden üzdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yaparken yakalanan 4 kişi hakkında çeşitli medya mecralarında yayınlanan haberlerden, kazı yapanlardan birinin Üniversitemiz öğretim üyesi olduğunun anlaşılması üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Konuyla ilgili yayınlanan haberleri ihbar kabul eden Üniversite yönetimimiz, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan bu menfi olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatmıştır. Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ve bu süreçte yapmış olduğu olumlu çalışmalarla adını duyuran üniversitemizin, tasvip edilemeyecek biçimde isminin medyada yer almış olması, büyük bir aile olan kurumumuzun her bir ferdini derinden üzmüştür. Üniversite yönetimi olarak, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Olayın geçmişi

Olay, Bolvadin ilçesindeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yaparak define arayan 4 kişiden birinin profesör olduğu ve gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakılan profesörün Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görev yaptığı ortaya çıkmıştı. AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü'nde Jeodezi BD olarak görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Güllü hakkında açılan idari soruşturmanın ilerleyen günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Define kazısında yakalanan AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme
Define kazısında yakalanan AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme
Define kazısında yakalanan AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme

YORUMLAR
500
MEZARLIKTA DEFİNE KAZISI YAPAN 4 ŞÜPHELİDEN BİRİ PROFESÖR ÇIKTI MEZARLIKTA DEFİNE KAZISI YAPAN 4 ŞÜPHELİDEN BİRİ PROFESÖR ÇIKTI Define kazısında şaşkına çeviren olay! Yakalanan kişilerden biri profesör çıktı! Define kazısında şaşkına çeviren olay! Yakalanan kişilerden biri profesör çıktı!

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Define kazısında yakalanan AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme - Son Dakika


Son Dakika
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı? Herson ve Melitopol'da neler oluyor?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:35:08. #1.13#
SON DAKİKA: Define kazısında yakalanan AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement