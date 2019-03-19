Definecileri Kurtarmak İçin Zonguldak'tan Gelen 9 Kişilik Ttk Ekibi Çalışmalara Başladı
44 dakika önce
Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlenen 2 kardeşi arama çalışmalarına Zonguldak'tan gelen madenciler de katıldı.
Silivri
'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlenen 2 kardeşi arama çalışmalarına Zonguldak
'tan gelen madenciler de katıldı. Türkiye
Taşkömürü Kurumundan (TTK) gelen 9 kişilik ekip, sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalarına başladı. İstanbul
'un Silivri ilçesi Gümüşyaka
Mahallesi'nde pazar günü kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Define arayan kardeşleri kurtarmak için Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) - 1 başmühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisi olmak üzere 9 kişilik ekip de çalışmalara katıldı. Dün yola çıkan ekip, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:38 Kaynak: İHA
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