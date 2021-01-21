Definecilerin hazırladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi - Son Dakika

Definecilerin hazırladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi

21.01.2021 16:17

Definecilerin hazırladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi Manisa'da define aramak için hazırladıkları el yapımı patlayıcılardan birinin patlaması sonucu bir kişi ağır yaralandı Bölgede bulunan 12 adet el yapımı patlayıcı ise jandarma bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir...

Definecilerin hazırladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi

Manisa'da define aramak için hazırladıkları el yapımı patlayıcılardan birinin patlaması sonucu bir kişi ağır yaralandı

Bölgede bulunan 12 adet el yapımı patlayıcı ise jandarma bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece saatlerinde define aramak için hazırladıkları patlayıcılardan birinin patlaması sonucu iki kardeşten birinin yaralandığı olayın ardından bölgede bulunan 12 adet potasyum nitrattan hazırlanmış el yapımı patlayıcı, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba imha uzmanlarının düzenek kurması ile kontrollü bir şekilde imha edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberkamara Mahallesinde dün gece 02.00 sıralarında E.L.D. ve kardeşi M.D. tarafından el yapımı patlayıcılarla izinsiz kazı yaptıkları sırada patlayıcılardan birinin M.D.'nin elinde patlaması sonucu M.D. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri E.L.D.'yi gözaltına alırken bölgede patlamamış halde 12 adet potasyum nitrattan hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba imha uzmanlarının düzenek kurması ile 12 adet el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi. İmha sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ve ambulanslar da her türlü olumsuzluğa karşı hazır bulundu.

Definecilerin hazırladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi
Definecilerin hazırladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi
Definecilerin hazırladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi
Definecilerin hazırladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi

Jandarma, Manisa, Define, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Definecilerin hazırladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi - Son Dakika


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