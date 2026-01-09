Defne\'de Hırsızlık ve Tutuklama

Hatay'ın Defne ilçesinde hırsızlık suçundan yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.M.A. adlı şahıs Defne'de yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
