Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 N 0505 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, sağlık personelince Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Defne'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
