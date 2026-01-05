Defne'de Yaya Köprüsünde Çökme - Son Dakika
Defne'de Yaya Köprüsünde Çökme

Defne'de Yaya Köprüsünde Çökme
05.01.2026 20:26
Hatay'da yıkılan yaya köprüsü için güvenlik önlemleri alındı, olumsuz durum tespit edilmedi.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir bölümü yıkılan yaya köprüsünün çevresinde önlem alındı.

Asi Nehri'nin Sümerler Mahallesi mevkisinde bulunan yaya köprüsünde çökme yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgede olumsuz duruma rastlanmadı.

Ekipler, köprünün her iki noktasında da güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Defne, Hatay, Son Dakika

20:26
