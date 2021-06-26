Defne Samyeli: 20 yaşında durmadığıma eminim

DEFNE Samyeli, önceki akşam Etiler'deki da Mario Restoran'daydı. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, "O kadar yemek yedim ki 1.5 saat spor yapsam anca çıkar acısı. Yıllar önce sırf çok yemek yemek için spor yapmaya başladım" dedi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Samyeli, kendisine yapılan "20 yaşında gibisin" yorumları için şu açıklamayı yaptı: "Yorumlar mutlu ediyor. Fakat 20 yaşında durmadığıma eminim. Yaşa çok değer veren birisiyim. Yaş almak benim için çok önemli. Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok. Yaşı büyük olanları daha değerli buluyorum. Yaş ve cinsiyet ayrımcısı bir dünyada yaşıyoruz. Sanat hayatımda da Ajda Pekkan, idolüm. Kendisini star olmaya adamış birisi."

Kendimi global görüyorum

Defne Samyeli, muhabirlerin "Eurovision'la görüşmeler yeniden başladı. Teklif gelse gider misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bilemiyorum ama Aleyna'nın açıklamasını sevdim. Ben iddialı insanlardan hoşlanıyorum. Türk yıldızlarının dünya sahnesinde boy göstermesini çok önemsiyorum. Hepimizin global olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de kendimi global görüyorum. Müzikse müzik, sesse ses, disiplinse disiplin. Kendimi o disiplinde buluyorum. Batılılarla çok çalıştım. Zamanı geldiğinde dünyaya kendimi göstereceğime inanıyorum. Kendime sınır koymayan bir insanım."

Kendisiyle bir husumetim yok

DEFNE Samyeli, "Beni Ağlatma" kitabında ilişki yaşadıklarını yazarak saygınlığını zedelediği iddiasıyla şikayetçi olduğu Mustafa Sandal'a kin tutmadığını söyledi: "Davayı takip etmiyorum. Kendisiyle ilgili sözlerini geri almadığı için de kamu davası açıldı. Bunu avukatlarım takip ediyor. İtiraz etme aşamasında bile inanın ben yoktum. Olması gereken, hukuki düzlemde oluyor. Benim açımdan kin tutma yok. Benim o kitapta yer almam yanlıştı. Kendisiyle bir husumetim yok."

AŞKTAN KORKMUYORUM

Defne Samyeli, aşk hayatıyla ilgili şunları söyledi: "Hayatımda kimse yok. Aşktan ve yalnızlıktan korkmuyorum. Çünkü o kadar güzel arkadaşlıklarım var ki yalnız olduğumu düşünmüyorum."