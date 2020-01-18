Defne Samyeli'den şaşırtan hamle: Dava açıyor! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Defne Samyeli'den şaşırtan hamle: Dava açıyor! - Son Dakika Magazin

Defne Samyeli'den şaşırtan hamle: Dava açıyor!

6 saat önce

Arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yiyen Samyeli, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Defne Samyeli'den şaşırtan hamle: Dava açıyor!, System.String[]

Arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yiyen Samyeli, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.


Kitabında 25 yıl önce kendisiyle aşk yaşadığını iddia eden Sandal'la ilgili konuşan Samyeli, "Arkadaşlar hepsi gerçek dışı. Yakında bir dava açılacak" diye konuştu. İş seyahati nedeniyle Paris'te bulunan Mustafa Sandal'ın ise konu hakkında yorum yapmak istemediği öğrenildi.

Sandal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:51 
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