Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, havaların ısınmaya başlamasıyla kızlarıyla birlikte Antalya'ya gitti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Samyeli, çektirdiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi.

PEŞ PEŞE TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 845 bin takipçisi bulunan Defne Samyeli, pembe mayosuyla adeta kusursuz fiziğinin şovunu yaptı. Samyeli, mayolu pozlarını "Kumda" notuyla yayınladı. Bunun ardından yeni bir paylaşım daha yapan ünlü isim, bu sefer de "Denizde" diyerek siyah bikinili pozlarını yayınladı.

İşte Samyeli'nin pozları...