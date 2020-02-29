Defterdar'dan ÇESOB'a ziyareti - Son Dakika
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Defterdar'dan ÇESOB'a ziyareti

6 saat önce

Defterdar Durak Sercan, bu yıl 31. kutlanan Vergi Haftası münasebetiyle Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'u ziyaret etti.

Defterdar'dan ÇESOB'a ziyareti, System.String[]

Defterdar Durak Sercan, bu yıl 31. kutlanan Vergi Haftası münasebetiyle Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'u ziyaret etti.


Defterdar Durak Sercan beraberinde Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ve Gelir Müdürü Ali Rıza Gülay ile birlikte ziyaret ettiği ÇESOB'ta Birlik Başkanı Recep Gür'le bir süre görüştüler.


Ziyarette konuşan Defterdar Sercan, Vergi Haftası kutlamaları ile vergi bilincini tüm toplum kesimlerinde yerleştirmenin amaçlandığını ifade ederek, ülkede vatandaşlara götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların vergi ödeme bilincine ve önemine sahip olduğunu belirterek, Defterdar Sercan'a nazik ziyareti için teşekkür etti. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:41 Kaynak: İHA
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