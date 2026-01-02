Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı - Son Dakika
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı
02.01.2026 16:23
Arnavutköy'de 14 yaşındaki M.A.D., motosikletle geldiği zincir markete 4 el ateş açtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda yaralanan olmazken camlar kırıldı, şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Arnavutköy'de 14 yaşındaki M.A.D. zincir marketin önüne gelerek silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, marketin camları kırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki M.A.D. , motosikletle zincir marketin önüne geldi. Şüpheli, yanında bulunan silahla markete doğru 4 el ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan olmazken, marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.

Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, M.A.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı - Son Dakika

SON DAKİKA: Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı - Son Dakika
