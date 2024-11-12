Deichmann Türkiye'den Destekleyici Bir Adım: Koruncuk Vakfı İçin Çok Fonksiyonlu Spor Sahası - Son Dakika
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Deichmann Türkiye'den Destekleyici Bir Adım: Koruncuk Vakfı İçin Çok Fonksiyonlu Spor Sahası

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Deichmann Türkiye, sosyal sorumluluk kapsamında İstanbul'daki Koruncuk Vakfı'na özel olarak çok fonksiyonlu bir spor sahası kazandırdı. Genç kızlara spor yapma imkanı sunmak amacıyla inşa edilen bu saha, gençlerin aktif bir şekilde spor yapmalarına olanak tanıyor. Proje, genç kızların sporla güçlenmesini ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini teşvik eden önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.

12.11.2024 13:20  Güncelleme: 14:48
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Deichmann Türkiye'den Öncü Bir Adım: Spor Sahası ile Genç Kızlarımıza Destek
Deichmann Türkiye CEO'su Atilla Özkul, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deichmann Türkiye olarak ayakkabı sektöründeki faaliyetlerimizin yanı sıra, topluma katkı sağlamayı ve değer katmayı amaçlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu çok fonksiyonlu spor sahası, genç kızların sporla iç içe olmalarını teşvik ediyor. Sporun birleştirici gücüneolan inancımızla, gençlerin hem fiziksel hem de motivasyonel gelişimlerine katkısağlamayı amaçlıyoruz. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak adına, bu türprojelerde yer almaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Deichmann Türkiye'den Destekleyici Bir Adım: Koruncuk Vakfı İçin Çok Fonksiyonlu Spor Sahası

Sporun Gücü ile Gençleri Bir Araya Getiren Anlamlı Proje

Deichmann'ın marka yüzü ünlü milli voleybolcu Zehra Güneş'in katılımıylagerçekleşen saha açılışı, gençler ve spor tutkunları için ilham verici bir deneyim oldu.

Deichmann Türkiye'den Destekleyici Bir Adım: Koruncuk Vakfı İçin Çok Fonksiyonlu Spor Sahası

Bu etkinlik, sosyal sorumluluk bilinciyle gençleri sporla buluşturmayı amaçlayan anlamlıbir adım olarak dikkat çekti.

Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Samuray, projeyle ilgili şu sözlerle teşekkür etti:"Deichmann Türkiye'nin bu değerli katkısıyla hayata geçen spor sahası, vakfımızdakigenç kızlar için büyük bir fırsat sunuyor. Deichmann'a bu anlamlı destekleri için yürektenteşekkür ederiz."

Deichmann markasının bu destekleyici adımı, firmanın uzun yıllardır süregelen toplumakatkı sağlama misyonuyla örtüşmektedir.

Deichmann Türkiye\'den Destekleyici Bir Adım: Koruncuk Vakfı İçin Çok Fonksiyonlu Spor Sahası

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