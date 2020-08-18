DEİK Başkanı Olpak: "Pandemi sürecinde globalleşmeden çok yerelleşme konuşulacak" - Son Dakika

DEİK Başkanı Olpak: "Pandemi sürecinde globalleşmeden çok yerelleşme konuşulacak"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Pandemi sürecinde yerelleşmeyi çok daha fazla konuşacağımız bir dönem olacak.

DEİK Başkanı Olpak:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Pandemi sürecinde yerelleşmeyi çok daha fazla konuşacağımız bir dönem olacak." dedi.

"DEİK Interconnected Business Series" kapsamında düzenlenen Türkiye- Gine webinarında konuşan Olpak, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tanıştığı süreçten bu yana karşılıklı iş konseylerinin karşı kanat kuruluşlarıyla, bakanlarla, büyük elçilerle, ticaret müşavirleri ile online bir süreci yaşadıklarını söyledi.

Pandemiyi hiç kimsenin arzu etmediğini belirten Olpak, "Pandeminin bize öğrettiği, değişimin hayatımızda hızlı bir şekilde gerçekleşebileceği noktası oldu. O günden bugüne baktığımızda DEİK ailesi açısından biz her gün 3, 5, 8 bazen 10 ayrı toplantıyı online ortamların rahatlığı ile sürdürebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Olpak, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde hayatımızın nasıl update olduğunu gördük. Yeni normali konuşuyoruz. Acaba hangi sektörler bu sürecin içerisinde kazanan olarak, sürecin artılarını elde ederek çıkacak. Benim gençliğim globalleşme kavramları ile yoğun başladı. O kavram hayatım boyunca devam etti. Amerika'da sayın Trump'ın başlattığı bir yerelleşme ifadesi çok konuşulurken öyle görüyoruz ki pandemi sürecinde yerelleşmeyi çok daha fazla konuşacağımız bir dönem olacak. Biz rekabeti konuşurken iş dünyası olarak kendi aramızda ölçek ekonomisini çok daha fazla ifade ederdik.

Ancak Kovid-19 bize başka bir gerçeği anlattı. Tek kaynak veya sınırlı kaynağa bağlı kalmak, rekabetçilik açısından telafi edilemez riskleri beraberinde getiriyor. O zaman baktığımızda ekonomideki terminolojilerinin yeniden hayatımızda değerlendirilmesi gerektiğini görüyoruz. Lojistik kavramı, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü lojistik hizmet veya ürünün bir yerden bir yere iletilmesi ve o zaman yakınlık ve uzaklık kavramlar hayatımızda var. Sizin yanı başınızdaki ülkeden ve komşu ülkeden hizmet alınamıyorsa demek ki fiziki anlamda yakın olmak her zaman hayatımızda çok önemli olamayabiliyor. Ekonomik anlamda bir takım paradigmalarda dizaynı yaparken hepimizin fiyat ve yakınlık kavramlarının dışındaki alanlarda değişimi yaşayıp görmemiz lazım diye düşünüyorum."

Olpak, Gine isminin yerel dilde kadın anlamına geldiğini ve bu tanımın ülkedeki kadınların gücünü ve emeğini ortaya koyduğunu belirtti.

İş dünyası olarak Gine'nin dış ticaretine bakıldığında büyük miktarda Çin'le dış ticaretinin önemli bir yer tuttuğunu gördüklerini kaydeden Olpak, "Pazar çeşitlendirmesinin pandemi döneminde ne kadar önemli olduğunu umarım Gineli dostlarımızda görmüştür." diye konuştu.

Müteahhitliğin çok önemli olduğunu kaydeden Olpak, "Dünyada olduğu kadar Afrika kıtasında ortaya koyduğumuz hız, kalitemiz ve fiyatımızla çok başarılı projelerin Gineli dostlarımız açısında bundan sonraki süreçte daha faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Olpak, "Bugünün dünyasında network çok önemli. 35 yıldır 146 iş konseyi ile ticari diplomasi ile faaliyet gösteren DEİK'in networkü sadece DEİK üyelerine değil, Gineli dostlarımıza da her zaman açık." ifadelerini kullandı.

"Gine Batı Afrika'da istikbali parlak olan ülkelerden biri"

Türkiye'nin Gine Büyükelçisi Hilmi Ege Türemen de Gine'nin Batı Afrika'da istikbali parlak olan ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Türemen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kere maden kaynakları çok çeşitli. Özellikle boksit ve saf demir cevheri bakımından büyük potansiyeli var. Su kaynakları zengin, tarıma çok elverişli toprakları var. Ayrıca yabancı yatırımcılar açısından büyük potansiyel arz ediyor. Bizim Afrika'da 42 tane büyük elçiliğimiz var. Bizim Afrika'ya ilgimiz çok yoğun ve artarak devam edecek."

Gine'nin Ankara Büyükelçisi Daouda Bangoura ise sanal toplantıların ilişkilerin güçlenmesini sağlayacağını belirtti.

Bangoura, "İnşaat, tarım, enerji, sanayi, turizm alanında çalışma ve iş birliği üretebiliriz. Türk yatırımcılar Gine'ye gelip yatırım yapmaya başladılar ve bunun daha yoğunlaşmasını ve iki ülke arasındaki ticari iş hacminin daha yükselmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nail Olpak, Afrika, Gine, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 15:51

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DEİK Başkanı Olpak: 'Pandemi sürecinde globalleşmeden çok yerelleşme konuşulacak' - Son Dakika Ekonomi
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