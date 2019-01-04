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Deik/olpak: Emp Sayesinde Daha İyi Performans Sergiledik

1 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Enflasyonla Mücadele Programı"yla (EMP) yılsonu hedeflerinde beklentilerden daha iyi bir performans elde edildiğini ve bu sonucun iş dünyası için güven verici olduğunu belirtti.

Deik/olpak: Emp Sayesinde Daha İyi Performans Sergiledik, System.String[]
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Enflasyonla Mücadele Programı"yla (EMP) yılsonu hedeflerinde beklentilerden daha iyi bir performans elde edildiğini ve bu sonucun iş dünyası için güven verici olduğunu belirtti.

Olpak, Hazine ve Maliye Bakanının, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladığında yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 20.8 olduğunu belirtti ve ekledi:

"Aralık ayındaki rakamla birlikte yılı bu seviyenin altında tamamladık.

"Ticaret Bakanlığımızın da önemli katkı sağladığı bu sonuç, piyasalar açısından 2019 yılı beklentileri için güven verici oldu.

"Verimlilik artışıyla desteklenen dengeli büyüme stratejisi ile birlikte, para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşun önümüzdeki dönemde de sürmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.

"Bizler de iş dünyası olarak, enflasyonla mücadeleye destek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

"DEİK olarak, 145 İş Konseyimiz ve tüm üyelerimizle birlikte, ülkemizin gerek mal ve hizmet ihracatını artırarak gerekse de yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetleri ile ülkemize yabancı yatırımları çekme noktasında çalışmalarımızı artan bir gayretle sürdüreceğiz.

"Böylelikle, ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlayarak Türk lirası üzerindeki kur baskısını en aza indirmeye ve kur baskısının enflasyon üzerindeki etkisini hafifletmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:58 Kaynak: DHA

Nail Olpak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Ekonomi
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