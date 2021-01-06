DEİK "Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri" webinarı - Son Dakika

DEİK "Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri" webinarı

06.01.2021 15:29
DEİK

Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, "2021 yılı Türkiye ve AB için fırsat ve sınamalara gebe olacak gibi görünüyor.

Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, "2021 yılı Türkiye ve AB için fırsat ve sınamalara gebe olacak gibi görünüyor." dedi.

Okyay, DEİK Eu Talks kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri" webinarında yaptığı konuşmada, Türkiye-AB ilişkilerinin her daim inişli çıkışlı bir seyir izlediğini söyledi.

Okyay, "Bu sürecin de sivil toplum kuruluşlarındaki rollerim sebebiyle nereden baksanız çeyrek asırlık bölümüne bizzat tanıklık etme fırsatım oldu. Bugün panelimize konuk olan büyükelçilerimiz kariyerlerinin farklı aşamalarında doğrudan bu sürece ömürlerini verdiler. Türkiye'de çok sayıda kurum AB'yi öncelikli gündemi edindi. Benzersiz bir emek ve çaba Türkiye'de AB ülküsüyle sarf edildi." diye konuştu.

DEİK'in organizasyonuyla dijital yollarla da olsa bir araya geldiklerini belirten Okyay, "İş dünyası perspektifiyle bakıldığında Araf'ta kalmanın ekonomik ve ticari kazanç getirmediğini söylemek mümkün. Küresel ticaret sistemi kendisini yeniden şekillendirirken, teknik seviyede her iki tarafın da mutabık kaldığı gümrük birliğinin modernizasyonu sürecinin dahi arafta takılı kalması bile bizlere belirgin bir zarar olarak dönüyor." açıklamasında bulundu.

Okyay, şunları kaydetti:

"Panelimizin konusunu oluşturan 2021 beklentileri çerçevesinde konuşmacılarımızın Türkiye-AB ilişkileri için nasıl bir gelecek senaryosu tasavvur ettiklerini duymayı çok önemli buluyorum. Merak ediyorum ki acaba bu Araf'ta kalma hali sürdürülebilir midir? veya tam tersi aslında ilişkilerde her zaman mı aslında böyle bir arada kalmışlık hali mevcuttu? Yani görülmektedir ki Türk iş dünyası için ekonomik ve ticari fırsatlar, teknoloji transferi ve ortak üretim fırsatları, bununla birlikte vize serbestisi gibi doğrudan insan temasına ilişkin boyutlar; daha ileri entegrasyonu beklenti haline getiriyor. İleri seviye iş birliğinde AB iş çevrelerindeki paydaşlarımız da muhakkak ki bir hayli fayda sağlıyor. Yüksek karşılıklı ticaret hacmimiz ve hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli ortak projeler bunun en önemli göstergesi. Ama bunun tam tersi bir gelecek senaryosu çizmek de pekala mümkün."

"İş dünyası adaptasyon ve esneklik konusunda toplumların kabiliyetli kesimidir"

Türk iş dünyası için ekonomik ve ticari fırsatlar teknoloji transferi ve ortak üretim fırsatları bununla birlikte vize serbestisi gibi doğrudan insan temasına ilişkin boyutlar daha ileri entegrasyona beklenti haline getirdiğini belirten Okyay, "İleri seviye iş birliğinde AB iş çevrelerindeki paydaşlarımızla muhakkak bir hali fayda sağlıyor. Yüksek karşılıklı ticaret hacmimiz ve hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli ortak projeler bunun en önemli göstergesi ama bunun tam tersi bir gelecek senaryosu çizmekte pek ala mümkün." diye konuştu.

Okyay, 2021 yılının bu açıdan beraberinde getirdiği bütün dönüşümler ile birlikte kritik bir yıl olduğunu söyledi.

İş dünyasının adaptasyon ve esneklik konusunda toplumların kabiliyetli kesimleri olmaya devam ettiğinin altını çizen Okyay, "Dolayısıyla böyle bir sorgulama öze dönme anında Türk iş dünyasının da Türkiye- AB ilişkilerinde gelişmesinde verebileceği önemli katkılar mevcut. DEİK bu konuda üzerine düşeni her zaman yapmıştır. Avrupa Birliği bahsettiğim bu yenilenme olanağını Green Deal ve dijitalleşme gibi iki iddialı dönüşümden sürdürecek gibi görünüyor. Stratejik öncelikleri böyle şekilleniyor." dedi.

Okyay, 2021 yılının Türkiye ve AB için fırsat ve sınamalara gebe olacak gibi göründüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB süreci bizler için çok önemli. İş dünyası için çok önemli. Gümrük birliğinin Türkiye'ye kattığı değere bizzat şahit olmuş bir sanayici olarak bunu söylüyorum. Tam üyelik perspektifinin koyduğu çıta iş yapma ortamımız dönüştürdü. Ticaret mevzuatımızı da güçlendirdi. Dış ticaret fırsatlarımızı da katladı. Türk şirketlerinin küresel tedarik zincirlerinin parçası olmasının da önünü açtı. Bu kazanımları büyük ölçüde üyelik perspektifinin sağladığını hepimiz biliyoruz. Birazda yapısal reform ivmesine ve gümrük birliğine bunu borçlu olduğumuzu söylüyoruz."

Zeynep Bodur Okyay, Avrupa Birliği, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DEİK 'Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri' webinarı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan medyası aylar sonra servis etti: İHA'lar Karabağ savaşında S-300'leri böyle imha etti Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor Dördüncü kattan düşerek ölen kadının kocası: Alkol aldığım için tartıştık, balkondan atladı Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı
Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi         
15:24
Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor         
15:00
4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu         
14:40
Son Dakika! Hrant Dink cinayeti davasında, 2 jandarma istihbarat görevlisinin tutuklanmasına karar verildi Son Dakika! Hrant Dink cinayeti davasında, 2 jandarma istihbarat görevlisinin tutuklanmasına karar verildi         
14:22
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan haç çıkarma ayinine 2 kişi katıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan haç çıkarma ayinine 2 kişi katıldı         
13:14
Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu         
12:33
Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi         
11:15
30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek 30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek         
11:11
Kolombiya'dan gelen yolcuların midesinden 4 kiloya yakın uyuşturucu çıktı Kolombiya'dan gelen yolcuların midesinden 4 kiloya yakın uyuşturucu çıktı         
10:34
Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5 Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5         
10:27
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı         
09:34
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 15:33:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DEİK "Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri" webinarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei